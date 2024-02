Mazzarri stravede per un calciatore del Napoli

Come in ogni squadra in cui è stato, Walter Mazzarri ha anche al Napoli un suo pupillo. Il calciatore in questione è tra i più visti del tecnico partenopeo

Parecchi giocatori nella carriera di Walter Mazzarri possono dire di essere stati suoi “pupilli”. Salvatore Aronica, Christian Maggio e quello che ha più preferito su tutti: Marek Hamsik. Questi alcuni dei calciatori che il tecnico del Napoli ha adorato allenare durante la sua carriera e anche in questo momento sembra stravedere per un calciatore in particolare.

Si parla di Pasquale Mazzocchi, ex calciatore della Salernitana che durante il mercato di gennaio è arrivato a Napoli. Per lui con il Napoli già quattro presenze in Serie A più due in Supercoppa italiana, condite da gioie e dolori. Il primo dolore è stato il rosso rimediato nella prima partita da azzurro, a cui ha rimediato con prestazioni buone e addirittura un assist. Prestazioni che gli sono valse la stima di Walter Mazzarri.

Mazzocchi il preferito di Mazzarri

Il tecnico del Napoli, a quanto pare, vedrebbe in Pasquale Mazzocchi uno dei cardini di questo suo nuovo Napoli. Il terzino napoletano è contento di questa nuova avventura, non nascondendosi nel post partita della sfida con il Milan.

Il giocatore ha infatti detto: “Quando giochiamo davanti ai nostri tifosi è sempre un’arma in più, come oggi lo è stato per loro. Oggi meritavamo qualcosa in più a livello di gioco e occasioni. Ci è mancata un po’ di concretezza davanti alla porta, però questa sera non usciamo scontenti dal campo, eccetto il risultato”.