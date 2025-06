Mazzocchi può andare via: il Sassuolo vuole l’ex Salernitana

Pasquale Mazzocchi può salutare il Napoli, su di lui c’è il Sassuolo neo promosso in Serie A. Il calciatore ex Salernitana può arrivare per una cifra significativa

Pasquale Mazzocchi via da Napoli?

Dopo essersi trasferito a gennaio 2024 nella squadra della sua città, il Napoli, e aver coronato il sogno di uno scudetto in azzurro Pasquale Mazzocchi sembra vicino a lasciare i partenopei. Per l’esterno, infatti, si starebbe facendo avanti il Sassuolo che lo avrebbe messo nel mirino per migliorare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A.

Mazzocchi ad un prezzo accessibile

Arrivato per circa 3 milioni di euro, può salutare per una cifra simile. Infatti, complice anche un contratto che scadrà fra due stagioni, il Napoli non ha alcun pericolo di registrare plusvalenza e sarebbe intenzionato a vendere l’ex granata per una cifra tra i 2 e i 3 milioni di euro. Una cifra bassa, sì, ma che consentirebbe ai partenopei di liberare soldi per gli stipendi considerando anche che il calciatore classe ’95 prende quasi 2 milioni di euro.

Al suo posto il Napoli sta facendo varie considerazioni, come Ndoye del Bologna, Johnston dello Sturm Graz, Juanlu Sanchez del Siviglia e il giovane Martim Fernandes del Porto. Quello che attualmente in pole è Ndoye, anche se il Bologna non sembra smuoversi dall’alta richiesta di circa 40 milioni di euro.