McKenna Grace nel cast della quarta stagione di “The Handmaid’s Tale”

McKenna Grace, giovanissima attrice statunitense, farà parte della quarta stagione di The Handmaid’s Tale con un ruolo che farà sicuramente discutere.

L’attrice, classe 2006, interpreterà il ruolo ricorrente di Mrs. Keyes, la moglie adolescente di un comandante molto più anziano. Mrs. Keyes è estremamente intelligente, governa la sua famiglia e casa con sicurezza ma presenta anche un lato oscuro. La giovane ha una vena ribelle e sovversiva, calma e pia all’esterno ma inquieta e persino folle all’interno. Questo è quanto riporta la rivista Deadline sul ruolo di McKenna Grace nella serie.

Le riprese della quarta stagione della serie di Hulu erano iniziate poco prima che la pandemia mondiale raggiungesse gli Stati Uniti. Chiaramente sono state interrotte ma il cast è da poco tornato sul set a Toronto, in Canada.

McKenna Grace si unisce a un cast di alto livello.

Il cast principale è infatti composto da Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella, Samira Wiley, Amanda Brugel e Madeline Brewer.

Elisabeth Moss dirigerà il terzo episodio della quarta stagione.

McKenna Grace è conosciuta principalmente per aver avuto ruoli minori in film di successo come Captain Marvel, Tonya. Inoltre la giovane attrice si è distinta come protagonista nel film Gifted del 2017, accanto a Chris Evans.