McKennie, la Juventus fissa il prezzo. Il Bournemouth ci prova

Weston McKennie potrebbe partire nella finestra di gennaio per dare un tesoretto sul mercato ai bianconeri, che darebbero l’assalto a MacAllister

Weston McKennie e la Juventus potrebbero lasciarsi durante il mese di gennaio. Il calciatore sembrerebbe pure intenzionato a lasciare il bianconero per trasferirsi in altri lidi. Il calciatore vorrebbe trovare più minutaggio, con la Juventus che avrebbe già una richiesta monetaria.

Il calciatore è arrivato due anni fa e non ha inciso particolarmente. Sono alti e bassi quelli vissuti con la maglia della Juventus, con il calciatore pronto ad andare via alla prima offerta utile.

La richiesta dei bianconeri

Al giocatore si sarebbe interessato anche il Bournemouth con i bianconeri che avrebbero richiesto circa 40 milioni di euro per far partire il calciatore statunitense. In estate il calciatore sembrava essere contento, infatti dichiarava: “E’ il mio luogo felice, per me è importante. Sarà forse che in Italia si bada più all’eleganza e alla classe ma, ogni volta che faccio qualcosa, la reazione è del tipo ‘cos’è che sta facendo adesso?’. E’ la mia personalità, sono fatto così. E’ fantastico avere compagni che accettano tutto questo, che sanno bene quando è il momento di prendere le cose un po’ meno sul serio”.

Ora tutto sembra cambiato, con McKennie che potrebbe salutare immediatamente il bianconero. Sembrava un matrimonio roseo, ma il rapporto tra le due parti si è fatto sempre più freddo. La Juventus sarebbe intenzionata a cederlo, per provare a prendere Alexis MacAllister. Trattativa difficile anche questa, ma il giocatore vorrebbe approdare a Torino.