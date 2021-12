McKennie, la Premier chiama. La loca idea di mercato

Weston McKennie è da tempo accostato alla Premier League. Su di lui diverse squadre, a cui ora si aggiunge una nuova pretendente

Weston McKennie non sta vivendo un’avventura emozionante, in bianconero. Nell’ultimo periodo sta facendo bene, indubbiamente, ma ad oggi il suo percorso a Torino sembra delle montagne russe.

Tra situazioni extra campo, alternarsi tra buone e cattive prestazioni più qualche periodo un po’ sotto tono, il giocatore sembra non aver inciso più di tanto in Italia. Per lui potrebbe prospettarsi ora una nuova avventura, dunque, visto che all’estero sembrano stravedere per lui. Specialmente un allenatore in particolare, che potrebbe valorizzarlo e farlo esplodere definitivamente.

Uno Statunitense pazzo, per un allenatore Loco

Seppur McKennie non abbia lasciato un segno indelebile in Italia, sta comunque facendo il suo. L’ex giocatore dello Schalke 04 ha dato larghi periodi di buone prestazioni, guadagnandosi una visione collettiva di giocatore pazzo. Giocatore pazzo a cui un altro Loco potrebbe far piacere averlo. Un Loco allenatore che ora è in Inghilterra e che vorrebbe averlo per il proprio centrocampo.

El Loco, Marcelo Bielsa, vorrebbe difatti il nazionale Statunitense per il proprio Leeds. Al momento McKennie sembra uno degli ultimi indiziati per partire, ma il mercato riserva sempre delle sorprese.

La Juventus potrebbe vacillare davanti una degna offerta, con il cartellino del giocatore che attualmente ha un valore di oltre 20 milioni di sterline. E se il mercato della Juventus potrebbe voler mettere fine ad un periodo “loco” potrebbe essere proprio un “loco” ad aiutare la Vecchia Signora a monetizzare.