McKennie non rientra più nei piani di Allegri

Weston McKennie non sembra più rientrare nei piani della Juventus, con Massimiliano Allegri che starebbe spingendo per cederlo già a gennaio

Il centrocampista statunitense e juventino Weston McKennie sarebbe stato informato di non rientrare più nei piani del manager Massimiliano Allegri. McKennie è stato un giocatore importante per la Juventus ma il ritorno di Paul Pogba dall’infortunio ha offuscato il percorso di McKennie per ottenere un buon minutaggio in campo.

Il Chelsea, il Borussia Dortmund e il Tottenham sono tra i club più interessati al 24enne, che secondo quanto riferito, avrebbe “una penuria di offerte” da parte di squadre inglesi e tedesche. Poca carne al fuoco, con la Juventus che avrebbe già il prezzo.

La situazione

Le buone prestazioni in Coppa del Mondo del centrocampista statunitense potrebbero portare a un trasferimento a gennaio dalla Juventus. Secondo quanto filtra, il club torinese avrebbe fissato un prezzo di 30 milioni di euro per l’ex Schalke 04, che è oggetto di interesse da parte di alcuni club europei. In Italia c’è ancora l’interesse della Roma, su cui qualche settimana fa ha detto: “Totti era il mio giocatore preferito da bambino, ma non ho mai cercato di emularlo. Cerco solo di essere me stesso, il tipo di calciatore che sono. Avevo dei calciatori preferiti ma non guardavo tanto sport“.

L’attuale contratto di McKennie scade nel 2025, ma considerando lo stato attuale della Juventus, il club potrebbe cercare di scaricare presto qualche giocatore. Intanto, McKennie sembra motivato a continuare la stagione nel migliore dei modi. Indipendentemente da dove giocherà, la sua voglia sembra essere quella di alzare l’asticella e guadagnarsi sempre più spazio in campo.