McKennie pronto a restare alla Juventus

Nonostante le recenti voci, Weston Mckennie potrebbe finire per rimanere in bianconero. Il calciatore statunitense potrebbe ritagliarsi un proprio spazio

Il mercato è iniziato con l’ipotesi generale che il futuro di Weston McKennie fosse lontano dalla Juventus, con il fallimento del prestito al Leeds che ha portato al suo ritorno a Torino. Molte settimane dopo, McKennie non ha fatto più parte di un gruppo di reietti, ma è stato addirittura inserito nella rosa della Juve per la tournée negli Stati Uniti.

McKennie potrebbe rimanere alla Juventus anche quest’estate. Il motivo di questa svolta è da ricercare nella ritrovata fiducia dell’allenatore della Juve Max Allegri nei confronti del centrocampista americano, che ha disputato anche una buona prima partita di Serie A. Nonostante l’apparente ritrovata fiducia da parte di Allegri, secondo Sky la Juventus è ancora aperta a un trasferimento di McKennie, ma l’affare dovrebbe essere adatto soprattutto all’aspetto finanziario.

Ultime dal mercato

Nell’ultimo mese McKennie è stato accostato a diversi club: il Borussia Dortmund e l’Aston Villa, squadra di Premier League, hanno mostrato il loro interesse per il 24enne texano. Allegri ha avuto parole gentili nei confronti di McKennie dopo le due amichevoli estive. È stato nominato uomo del match nella sorprendente vittoria per 3-1 della Juve sul Real Madrid in Florida, a conclusione della tournée statunitense. E con il campionato di Serie A a sembra che ormai la sua permanenza sia quasi scontata. Allegri vuole trattenere lo statunitense, che tra l’altro, indosserà il suo terzo numero di maglia in altrettante stagioni alla Juventus.