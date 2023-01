Mckennie rifiuta l’Aston Villa

Secondo fonti certe, Weston Mckennie avrebbe rifiutato il trasferimento all’Aston Villa. Il giocatore starebbe aspettando il Chelsea o il Tottenham

Secondo il Corriere dello Sport, Weston McKennie ha rifiutato il trasferimento all’Aston Villa di Unai Emery e attende le offerte del Chelsea di Graham Potter e del Tottenham Hotspur di Antonio Conte.

L’Aston Villa e il Bournemouth sono interessati a ingaggiare McKennie nella finestra di gennaio, ma il centrocampista della Juventus non vuole trasferirsi in nessuno dei due club. Il 24enne centrocampista statunitense sarebbe interessato a club più importanti.

Attesa per una big

McKennie sta aspettando che Tottenham, Chelsea o Borussia Dortmund facciano un’offerta per lui. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, l’Aston Villa sarebbe disposto ad accontentare le richieste della Juventus di 30 milioni di euro per il trasferimento di McKennie.

Dietro questo mancato trasferimento sembra ci sia la volontà del talento statunitense di continuare a lottare per obiettivi ben più elevati, come la qualificazione alle coppe europee. Anche il Borussia Dortmund e diversi club di Premier League, tra cui il Bournemouth, sono stati precedentemente messi sulle tracce del calciatore. L?aston Villa sembra abbia molti altri nomi sul proprio radar. Secondo alcuni report il club avrebbe ancora un interesse “concreto” per Matteo Guendouzi del Marsiglia, il centrocampista del Villarreal Dani Parejo e Mikel Merino della Real Sociedad.

A quanto pare quindi McKennie è ancora in attesa di una destinazione più prestigiosa: tra le sue pretendenti, come detto, figurano il Tottenham Hotspur e il Borussia Dortmund. In questa stagione, il texano ha contribuito con un gol e un assist nelle sue 14 presenze in Serie A. Ha anche realizzato due reti in Champions League.