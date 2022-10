McKennie tra i sacrificabili della Juventus

Weston McKennie continua a non essere sicuro del proprio posto nella Juventus che verrà. Lo statunitense potrebbe finire sacrificato

Nelle prossime sessioni di mercato la Juventus potrebbe rivoluzionare nuovamente la propria rosa. I bianconeri sembrano non essere soddisfatti dell’attuale centrocampo, con un restyling che potrebbe essere nuovamente fatto.

Tra i calciatori sacrificabili figura il nome di Weston McKennie, che è uno dei giocatori con più mercato. Lo statunitense ha estimatori in Premier League e in Liga, con la Juventus che si starebbe guardando intorno per potenziali opportunità. Il giocatore piace a tanti, ma Allegri vorrebbe continuare ad usarlo come jolly.

La Juventus non svende

I bianconeri in estate chiedevano 35-40 milioni di euro, cifre a cui nessuno si è avvicinato. I bianconeri hanno ricevuto approcci da Tottenham, con Paratici che resta vigile sulla situazione, e Atletico Madrid. Fu proprio Fabio Paratici ai tempi della Juventus a portare lo statunitense alla Continassa e ora lo vorrebbe con sé a Londra.

Un addio di McKennie potrebbe maturare anche nel caso in cui a gennaio non si muovesse Rabiot, che potrebbe finire per rinnovare il proprio contratto con la Juventus. Contratto in scadenza, con Veronique Rabiot – madre-agente del giocatore – che potrebbe ritrovarsi a compromettere le cose.

La trattativa appare in salita, con il giocatore che ha però altre offerte dall’estero. Il Manchester United resta vivo, ma le richieste di stipendio sono troppo elevate per far sì che l’affare possa andare in porto. Se ne potrebbe riparlare a giugno, quando il contratto del francese scadrà.