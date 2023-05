McKennie, un ‘problema’ da 40 milioni per la Juventus

McKennie potrebbe finire per non essere riscattato dal Leeds diventando un esubero per i bianconeri. In estate potrebbero dover cercare di cederlo a tutti i costi

Con la conferma della sospensione di 10 punti, la presenza della Juventus nella prossima Champions League sarà quasi impossibile. I bianconeri non dipendono più da se stessi, ma da una complicata carambola per superare Milan, Atalanta e Roma. L’uscita dalla Champions League rappresenta anche un colpo finanziario, con la perdita di introiti che ne consegue.

Ma, come sottolinea CalcioMercato, i problemi non vengono mai da soli. A gennaio i giallorossi sono riusciti ad ingaggiare Weston McKennie in prestito al Leeds United. Un affare in cui i Peacocks hanno firmato un’opzione di acquisto, valutata 40 milioni di euro, bonus compresi. Ma la situazione del Leeds, a un passo dalla Championship, fa sì che la squadra dello Yorkshire difficilmente riuscirà a portare a termine l’acquisto del centrocampista americano, che tornerà in Piemonte.

Sembrava entusiasta

Dopo le dichiarazioni al suo arrivo al Leeds, il clima a Torino per la sua presenza potrebbe diventare seriamente rovente. Ecco cosa disse: “Sono davvero eccitato. Ovviamente, lo sapete, la sessione di mercato invernale è molto veloce. Quindi, quando ho saputo che era tutto pronto, ho pensato subito: Oh cielo, una settimana fa non sapevo se sarei finito da qualche parte e ora sto venendo qui! Quando ho saputo di questo interesse del Leeds, è stato certamente entusiasmante. Qui ci sono persone che già conosco, Tyler Adams, Brenden Aaronson, Jesse Marsch e sono pronto a iniziare. Ho anche sentito che il tifo e l’atmosfera qui sono incredibili e vedere i tifosi che impazziscono mi dà una scarica di adrenalina. E’ un qualcosa che moltiplica la mia energia in campo di dieci volte, quindi sono molto eccitato. E’ un sogno che diventa realtà. In tutta onestà ho sempre sognato di giocare in Premier League”.