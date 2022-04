McLeish su Milinkovic-Savic “Perfetto per la Juve”

L’ex allenatore del Genk non ha dubbi, Milinkovic-Savic è l’uomo giusto per la Juventus. McLeish intervistato da tuttojuve

L’ex allenatore del Genk McLeish ha parlato ai microfoni di Tuttojuve di Milinkovic-Savic. L’allenatore britannico fu colui che fece debuttare il serbo, facendolo diventare titolare inamovibile.

Secondo l’ex tecnico dei belga, il giocatore sarebbe perfetto per la Juventus e potrebbe dar loro un qualcosa in più. Il centrocampista darebbe ai bianconeri quel salto di qualità che manca.

Le parole di McLeish

L’ex tecnico inizia parlando dei primi tempi: “Ha dovuto prima integrarsi nei nostri schemi di gioco, gli avevo mostrato qualche video. In una partita disputata con la squadra giovanile, ricordo che non tornò indietro a difendere. Quando chiesi spiegazioni, mi disse che in Serbia era un numero 10 e che quindi doveva pensare solo ad attaccare. Gli risposi che tutti i grandi giocatori fanno la fase difensiva, lui mi ascoltò e fu d’accordo. Così chiesi ad un mio membro dello staff di lavorare con lui su questo fondamentale, i risultati arrivarono subito. Questo è ciò che ammiravo di lui, apprende molto facilmente”.

Poi continua, parlando di quando è arrivato in Italia: “Ha un talento naturale e volevo che facesse meglio le cose più semplici. Nel momento in cui è riuscito a diventare un giocatore completo, non c’erano più limiti. Poteva toccare il cielo con un dito. E così è stato. Sono così orgoglioso del suo trasferimento in Serie A, ora è uno dei migliori in Italia”.

Poi termina parlando del trasferimento alla Juventus: “Ha avuto successo in Serie A, quindi è all’altezza di ogni club in Italia. E’ cresciuto, maturato, calcisticamente è diventato ancor più intelligente, è stato decisivo contro le migliori squadre. Quindi sì, è un grosso sì, alla Juve farebbe più che bene”. Rincarando la dose: “Ovviamente, la Juventus è un club che lotta per vincere tutte le partite come il Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City Bayern Monaco, Real Madrid ecc. Pertanto, deve essere all’altezza a livello di mentalità. Ha solo 27 anni, ci sono ancora ampi margini di crescita. Può arrivare molto più in alto”.