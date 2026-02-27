McTominay assente contro il Verona: Conte e il Napoli hanno una speranza

Doveva essere un’assenza di una sola gara dovuta alla botta rimediata, ma Scott McTominay è costretto a dare forfait anche per la prossima gara di campionato che vedrà impegnato il Napoli al Bentegodi per sfidare l’Hellas Verona. Antonio Conte dovrà dunque ancora una volta fare a meno dello scozzese e si augura di riaverlo al più presto a disposizione.

In particolare, ci sarebbe una data prevista che viene anticipata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Amuleto Scott che manca tanto alla squadra e che proverà adesso a tornare per la prossima dopo Verona, ovvero la sfida in casa, al Maradona, in programma nel weekend del 7-8 marzo contro il Torino (attesa per la data ufficiale)”.

Il giornale diretto da Ivan Zazzaroni sottolinea: “Un’altra settimana di tempo a disposizione per lavorare a Castel Volturno avvicinandosi al rientro in gruppo e dunque in campo. Si procede come sempre con grande cautela senza forzare i tempi. Giorno dopo giorno si valuterà lo stato dell’infiammazione con la speranza (di Conte e del giocatore) di poterlo rivedere in campo a Fuorigrotta per la prima partita del mese di marzo”.

Per cui, a Verona il Napoli dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più importanti in quella che è probabilmente la peggior stagione della storia della società dal punto di vista degli infortuni. A centrocampo, dunque, ci saranno ancora una volta Elmas e Lobotka che agiranno a supporto di Vergara e Alisson Santos dietro Hojlund.

La fase finale della stagione sarà decisiva per la lotta a un piazzamento in Champions League che gli azzurri dovranno contendersi con Milan, Roma, Juventus, Como e forse addirittura Atalanta. Tre posti per cinque squadre e l’apporto di McTominay sarà decisivo.