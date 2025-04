McTominay colpo dell’anno: lo United lo rivuole

McTominay può dirsi il colpo dell’anno per il Napoli. Il Manchester United, però, lo rivorrebbe indietro

Il Manchester United starebbe valutando la possibilità di riportare Scott McTominay all’Old Trafford. McTominay, che ha un forte legame con i Red Devils, essendo cresciuto nel club e avendo fatto carriera nella sua accademia, avrebbe trovato difficile rifiutare un’offerta di ritorno. Tuttavia, visto l’attuale stato di forma dello United e il periodo di successo di McTominay al Napoli, rimane incerto se sceglierebbe di lasciare l’Italia. Il giocatore scozzese ha avuto un rendimento eccezionale sotto la guida di Antonio Conte al Napoli, avendo segnato 13 gol e fornito due assist in tutte le competizioni in questa stagione.

Le sue prestazioni hanno contribuito in modo determinante ad aumentare le possibilità del Napoli di vincere la Serie A, con un notevole miglioramento rispetto al periodo trascorso allo United, dove era spesso considerato solo un giocatore di riserva. Nonostante lo United abbia bisogno di rinforzare il centrocampo, si ipotizza che McTominay possa essere riluttante a tornare, soprattutto se si considerano i rilanci di carriera che altri giocatori hanno avuto dopo aver lasciato il club.

I partenopei lo vogliono trattenere

Il Napoli ha accettato di pagare una cifra iniziale di 24 milioni di euro, più un’eventuale aggiunta di 4, 8 milioni di euro, per assicurarsi il suo ingaggio. Lunedì McTominay ha segnato il settimo e l’ottavo gol stagionale in campionato, mentre il Napoli ha battuto l’Empoli per 3-0 rimanendo saldamente in corsa per il titolo.

Gli uomini di Antonio Conte sono a soli tre punti dai campioni in carica dell’Inter, al primo posto, a otto partite dalla fine. Il suo centrocampista guerriero è stato la chiave della forma strabiliante del Napoli in campionato, con McTominay che si è guadagnato i complimenti per le sue prestazioni dinamiche al centro della squadra di Conte.