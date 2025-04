McTominay protagonista indiscusso della stagione del Napoli

Se si dovesse scegliere l’MVP di questa stagione del Napoli si avrebbero pochi dubbi a puntare il dito verso Scott McTominay. Il centrocampista scozzese arrivato in estate dal Manchester United sta siglando goal decisivi che hanno permesso al Napoli di occupare la testa della classifica e di avere lo scudetto a pochi punti di distanza.

Grazie alla doppietta di ieri, infatti, lo scozzese ha toccato quota 11 goal in campionato e si è iscritto per ben due volte nel tabellino della gara contro il Torino testimoniando un momento di forma straripante che gli permette di essere sempre sul pezzo e di aiutare la propria squadra al raggiungimento del sogno del quarto scudetto ormai distante solamente 10 punti.

Anche il Corriere dello Sport celebra la sua stagione nell’edizione odierna del quotidiano:

“Scott McTominay, da ieri McT l’extraterrestre, non fa altro che telefonare allo scudetto da tre partite: è lui, con la sua faccia da Happy Days e i suoi assalti improvvisi da aquila reale, ad aver rimodellato la vita del Napoli rendendola un sogno nelle ultime tre partite. Due gol con l’Empoli, uno decisivo al Monza valso l’aggancio all’Inter in testa alla classifica e una doppietta magica contro il Toro. Totale, 5 reti e 11 in campionato: scozzese da record. Gli ultimi due, però, non sono mica normali: hanno consentito il sorpasso sui campioni in carica (74 a 71), sconfitti nel pomeriggio dalla Roma di Claudio Ranieri. Un caro, fedele, straordinario amico di Antonio Conte: forte il sospetto che avrà credito illimitato a cena”.

McTominay è stata una delle operazioni più onerose del calciomercato estivo del Napoli: il DS Manna ha dovuto far sborsare ben 30 milioni di euro alla sua dirigenza per convincere il Manchester United a cederlo. Al calciatore, invece, è stato fatto firmare un triennale a 3 milioni di euro netti a stagione.

Guai a dire che il campionato è già chiuso, ma gli ultimi due passi falsi dell’Inter in Seria A sconfitto a Bologna e in casa con la Roma hanno spianato la strada del Napoli che si trova ora a +3 ed è padrone del proprio destino: trasferta a Lecce, in casa col Genoa, trasferta a Parma e chiusura al Maradona col Cagliari; sono queste le 4 partite in cui Antonio Conte deve totalizzare almeno 10 punti per assicurarsi la matematica conquista del quarto scudetto della storia del Napoli.