McTominay, super offerta da 50 milioni: il Napoli dice no. De Laurentiis blinda il centrocampista

Il centrocampista del Napoli nel mirino di un club estero. Il Napoli, però, respinge l’offerta: non è sul mercato

Il nome di Scott McTominay irrompe al centro delle cronache di mercato. Secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, il Napoli avrebbe ricevuto una proposta da 50 milioni di euro per il centrocampista scozzese ex Manchester United, ma la risposta del presidente Aurelio De Laurentiis non lascia spazio a interpretazioni: il giocatore non è in vendita.

McTominay è da tempo seguito da diversi club europei per la sua fisicità, duttilità tattica e continuità di rendimento. Il Napoli lo osserva con interesse nell’ottica di un possibile rinforzo per la prossima stagione, ma al momento non c’è nessuna trattativa concreta con lo United per portarlo in azzurro. L’offerta da 50 milioni, secondo le indiscrezioni, sarebbe arrivata a De Laurentiis da un club estero interessato a coinvolgere eventualmente il Napoli in un’operazione triangolare, oppure a inserirsi nella corsa al centrocampista con l’intento di chiudere rapidamente.

La situazione

Tuttavia, la posizione del club partenopeo è chiara: McTominay non rientra nei piani di cessione e ogni ipotesi di mercato è stata congelata. De Laurentiis, impegnato nella definizione della nuova struttura tecnica in vista della stagione 2024/25, intende muoversi con cautela e non cedere alle lusinghe di offerte, seppur importanti, che non siano allineate al progetto sportivo.

L’operazione, al momento, sembra destinata a restare soltanto un rumor di mercato. Resta da capire se il Napoli sarà disposto ad aprire a una trattativa e se deciderà di fare un passo concreto verso l’acquisto. Ma per ora, dal club azzurro filtra solo una certezza: nessuna cessione, né trattativa in corso.