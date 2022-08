Mediana, i nomi concreti per la Juventus

Iniziano a sfoltirsi i nomi sulla lista di Cherubini per la mediana bianconera. La Juventus continua a monitorare le possibili occasioni di mercato

Inizia ad essere stretta la lista di giocatori papabili per la mediana dei bianconeri. Tanti i giocatori, ma pochi quelli effettivamente possibili per l’acquisto.

Partiamo da Frenkie De Jong del Barcellona, trattato per settimane dal Manchester United ma che sembra possa restare a Barcellona. I catalani chiedono almeno 70 milioni di euro, cifra impossibile anche per gli inglesi. Un po’ più fattibile per la Juventus è Milinkovic-Savic, per cui però la Lazio chiede la stessa cifra che chiede il Barcellona per l’olandese.

I nomi possibili

Quello di Gundogan è uno dei nomi nuovi per i bianconeri, anche se l’ex Borussia Dortmund sembra non scaldare particolarmente l’ambiente. Così come Miralem Pjanic, che però potrebbe essere la scelta di ripiego della dirigenza.

Saul Niguez dell‘Atletico Madrid sembra essere freddo per il momento, con i bianconeri che non sembrano avere intenzione di affondare per lui. C’è la possibilità di un prestito, ma manca la voglia di farlo. I nomi più concreti sono quelli di Fabian Ruiz e Jordan Veretout. Per lo spagnolo il Napoli chiede 30 milioni di euro e potrebbe essere il primo indiziato, anche se con soli 12 milioni i bianconeri potrebbero prendere il francese. I giallorossi sembrano poter consentire alla Juventus un prestito con diritto/obbligo di riscatto, anche perché il giocatore non rientra più nei piani della società capitolina. Paredes continua a piacere, ma trattare con il PSG inizia a diventare complicato.