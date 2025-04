Tensione tra Mediaset e Del Debbio dopo l’ultima diretta: ecco cosa succede

Per la Mediaset è tempo di prendere decisioni drastiche. Durante la puntata di “Diritto e Rovescio” andata in onda la scorsa settimana, Paolo Del Debbio ha inveito duramente contro Luca Bottura e Massimo Giannini. Nonostante siano trascorsi dei giorni dallo spiacevole episodio, le acque non sembrano essersi calmate.

L’evento che ha innescato la bomba è stato quello del caso Romano Prodi-Lavina Orefici: l’ex premier ha tirato una ciocca di capelli alla giornalista, durante un’intervista. La vicenda ha suscitato una forte polemica sul web. Tra le persone che hanno commentato, c’è anche Bottura. Il giornalista si è schierato a favore di Prodi; facendo riferimento al “requatrissimo” come un fenomeno da cui allontanarsi.

Proprio questo termine non è andato giù a Del Debbio, che ha perso le staffe: “Lo dica a sua sorella il retequattrismo, capito? Non esiste. Se vuol dire che è qualcosa che non va bene, se lo tenga per sé, perché non gliene frega niente a nessuno.”

La critica, tuttavia, non si è fermata alle parole di Bottura; ma è andata oltre. Il conduttore ha colto la palla al balzo per commentare anche Giannini: “Quel piccolo genio di Massimo Giannini che dice che è l’ora di rispondere a questo giornalismo… come se lui fosse Letterman. Ma andate a fare in c…”.

La dirigenza della Mediaset non ha affatto gradito i termini ed i toni usati. Stando a quanto trapelato, si starebbe valutando l’opzione di mandare via Del Debbio. La decisione non è ancora stata presa, vista anche la quantità di ascolti che la presenza del conduttore comporta. La Direzione si trova, attualmente, difronte ad un bivio: lasciare carta bianca a Del Debbio, ed andare incontro alle possibili conseguenze, o sostituirlo con un altro soggetto?