Dal profilo Twitter di Mediaset partono insulti a Barbara D’Urso e Mara Venier. “Hackerato”

Durante la puntata di Domenica In del 26 marzo, Barbara D’Urso ha fatto una breve apparizione come ospite di Mara Venier. Un evento abbastanza importante considerando che non solo si tratta di una rara apparizione di una presentatrice Mediaset su un programma Rai, ma anche alla luce dei rapporti abbastanza tesi tra le due conduttrici negli ultimi anni.

Naturalmente su Twitter la curiosa situazione è stata commentata in diretta da numerosi utenti, tra cui anche Fabio Fabretti, giornalista di DavideMaggio.it. Sotto il suo tweet, in maniera del tutto inaspettata, è comparso un commentaccio lasciato dall’account ufficiale di Mediaset (@QuiMediaset).

“Che cosa antipatica. Tr**e mi pare azzeccato Silvy” si legge, nella fattispecie, nel commento che in pochi minuti ha fatto il giro del web.

La spiegazione di Mediaset: “Profilo hackerato”

L’azienda ha subito chiarito – attraverso una nota – che si trattava di un accesso anomalo al loro account e ha sospeso immediatamente il profilo Twitter di Mediaset.

“Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario, potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disagio”

Si tratta di un fenomeno purtroppo abbastanza comune sui social network, in cui account di grandi aziende o personaggi pubblici possono essere violati da malintenzionati.

Mediaset ha dunque deciso di disattivare il profilo Twitter per impedire ulteriori danni, mentre ha spiegato che saranno adottati provvedimenti per risalire ai responsabili dell’accesso non autorizzato. Nel frattempo, gli utenti sono invitati a prestare attenzione a eventuali informazioni false che possano essere diffuse su account non ufficiali.

Mara Venier, rispondendo a un commento lasciato sul suo account Instagram dal blogger GigiGX, ha fatto capire di essere rimasta abbastanza infastidita dalla cosa: “Molto brutto” ha scritto la conduttrice. Barbara D’Urso ha preferito non parlarne.

Il caso dell’account falso di Mediaset

Non è l’unico problema che Mediaset ha dovuto affrontare nelle scorse ore. Durante la stessa giornata, è stato infatti creato un account falso su Twitter chiamato “QuiMediasett”, che ha diffuso informazioni false sul programma televisivo Grande Fratello Vip. Nonostante l’account fosse facilmente riconoscibile grazie alla presenza di una doppia “t” nel nome, molti utenti hanno creduto alle notizie false diffuse dall’account falso.