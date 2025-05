Mediaset, in crisi. L’unica fonte di certezza è Maria De Filippi

Tutti, ormai, se ne sono resi conto: Mediaset è in crisi. La programmazione è in totale scompiglio tra show cancellati in corso d’opera e trasmissioni storiche definitivamente abbandonate. In questa situazione di dissesto totale, l’unica fonte di certezza è Maria De Filippi.

La casa di produzione della nota conduttrice è ,ormai, l’unico pilastro portante. Fascino, infatti, raccoglie i programmi più seguiti: Amici, Uomini e Donne, Tu Si Que Vales, Temptation Island, C’è posta per te.

Tra i vari flop di quest’anno c’è stato il Grande Fratello di Alfonso Signorini. Il 20% di share, raggiunto da Barbara D’Urso, ormai, è solo un ricordo. Durante l’ultima edizione, il punto più basso toccato è stato del 5%. Tra le tante ragioni individuate, c’è quella di aver abbandonato il famigerato “trash”, dopo la morte di Silvio Berlusconi. La conseguenza di questo cambio di format non è passata inosservata agli occhi degli spettatori. Nulla sembrava più vero nella casa più osservata d’Italia.

Con “La Talpa” è stato aggiunto un altro tassello importante, in questo quadro. La trasmissione è stata terminata in anticipo. Tuttavia, il disastro vero e proprio si è avuto con “The Couple”. Dopo pochi giorni dalla vittoria di Jessica, la casa è stata arredata nuovamente. 8 coppie l’una contro l’altra per vincere il premio, pari 1 milione di euro. Dopo poche puntate, Ilary Blasi ha detto addio alla sua conduzione. Il programma è stato interrotto di punto in bianco ed il bottino in palio, è andato in beneficenza.

La vera domanda è: “Cosa vogliono gli spettatori?”. Secondo alcuni, dovrebbe esserci un ritorno alle origini. Secondo altri, dovrebbero essere trasmesse storiche serie tv. Di fronte a tale scompiglio, cosa staranno architettando i dirigenti Mediaset?