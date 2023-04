Mediaset, Schiaffo al GfVip. Nuova linea di Piersilvio Berlusconi?

Le ultime indiscrezioni sui cast dei futuri reality in onda su Mediaset arrivano da Dagospia. Secondo quanto riportato, ai piani alti delle reti Mediaset sembra si stia intervenendo per evitare la partecipazione di alcuni personaggi.

L’amministratore delegato di Mediaset, infatti, dopo essere intervenuto sul caso che ha coinvolto il GF Vip è adesso pronto ad intervenire sul programma condotto da Ilary Blasi con una maggiore attenzione al cast per evitare ‘il rischio trash‘.

Ad essere stati esclusi sono Gianmarco Onestini e Serena Enardu. Dai due, però, è già arrivata la smentita riguardo l’esclusione. L’ex gieffina, infatti, ha commentato: “Non c’è niente da dire, le voci iniziali su una partecipazione mia e di mia sorella Elga erano fake news, notizie diventate virali ma senza alcun fondamento. Non è vero, non dovevamo fare l’Isola. Non c’è proprio nulla da raccontare, questa è la verità“.

“Non c’era niente con l’Isola dei Famosi, non saprei cosa dire. Non c’è stato alcun contatto per il reality, non mi vedrete in Honduras. Avevo letto il mio nome in giro, ma non c’era nulla di ufficiale” conclude lui.

La nuova linea editoriale si percepisce anche nel programma condotto da Silvia Toffanin che quest’anno non ha chiamato come ospiti nessuno degli ex concorrenti della casa più spiata d’Italia. Anzi, tra gli ospiti della scorsa settimana, Verissimo ha riproposto Alessandra Pierelli, ex corteggiatrice di Costantino Vitagliano.

Dei tempi di Uomini e donne ricorda: “Cosa rimane di quell’Alessandra? Rimane quell’essere spontanea, me stessa, semplice. Ero anche tanto ingenua, però anche quei momenti della mia vita mi sono serviti. Se adesso sono la donna che sono lo devo anche a quello. Ero ingenua e allo stesso tempo avevo voglia di fare tantissimo“.