Medici “gettonisti”, stop a nuovi contratti: rischio caos negli ospedali

Da oggi, giovedì 31 luglio, parte lo stop al rinnovo dei contratti per i medici dei cosiddetti “gettonisti”. Si tratta dei professionisti impiegati tramite cooperative per far fronte alla cronica carenza di personale, soprattutto nei Pronto soccorso. Non potranno più essere stipulati nuovi contratti e quelli attuali resteranno validi fino alla loro scadenza.

CAOS NEGLI OSPEDALI – Il tema dei medici “gettonisti” è da tempo al centro delle polemiche anche per via dei compensi elevati. Pure il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ne ha più volte ribadito la necessità di superamento. Tuttavia, la preoccupazione cresce tra le strutture sanitarie, soprattutto in vista delle ferie estive, che rischiano di lasciare scoperti turni fondamentali.

Davanti a tale provvedimento, a sottolineare una vera emergenza di questo periodo è Pierino Di Silverio, segretario di Anaao-Assomed:

“Come previsto dal decreto 17 giugno 2024, da oggi non potranno più essere rinnovati i contratti dei medici gettonisti, ma i contratti già in essere proseguiranno fino alla loro naturale scadenza. Al momento, non risultano tuttavia situazioni di particolare criticità negli ospedali per il venir meno di questi professionisti, poiché la loro attività potrà continuare, in modo diversificato, fino alla scadenza dei contratti già esistenti. Il vero problema imminente è invece quello delle ferie per il personale medico e sanitario: dal 31 luglio il vero rischio è che i medici ospedalieri non riescano ad andare in ferie a causa della carenza di personale”.

Più allarmata la Simeu (Società italiana di medicina di emergenza urgenza): secondo il presidente Alessandro Riccardi, i medici delle cooperative coprono in media il 18% del fabbisogno nei Pronto soccorso, con punte del 60% in alcune strutture. Il 42% dei contratti attivi scadrà entro tre mesi. “La riduzione è positiva, ma senza alternative concrete l’impatto sul sistema sarà pesante”, avverte Riccardi.

Le Asl, intanto, corrono ai ripari. Un esempio è l’Asl 4 della Liguria, che comprende gli ospedali di Lavagna, Rapallo e Sestri Levante. “La situazione è in miglioramento grazie a una programmazione avviata da tempo”, spiega il direttore generale Paolo Petralia. L’azienda ha attivato contratti a tempo determinato e indeterminato, bandito concorsi e cercato liberi professionisti, compresi pensionati. Inoltre, è stata avviata una convenzione con il Policlinico San Martino per garantire un supporto stabile al personale di Pronto soccorso e 118.

“Il vero problema è garantire personale stabile – conclude Petralia –. Oggi i gettonisti coprono solo il 5% dei turni in Ps e il 15% nel 118, ma con l’accordo col San Martino prevediamo una progressiva riduzione”.