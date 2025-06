Bisceglie: medico timbrava il cartellino e poi tornava a casa sua. Arrestato

All’ospedale di Bisceglie, un anestesista da circa un anno e mezzo era solito timbrare il cartellino e tornare a casa, senza svolgere regolarmente le sue ore di lavoro. L’indagine è stata condotta dalla Procura di Trapani ed è stata avviata, al seguito di alcune segnalazioni interne al reparto.

Secondo quanto emerso, il soggetto era solito recarsi all’inizio dei turni per segnalare la sua presenza. Dopo il passaggio di consegne e dopo aver ascoltato quanto ci fosse da fare, usciva dal plesso ospedaliero; diretto verso casa sua.

Ma non è finita qui. Tornava poi in reparto all’orario della presunta fine della giornata lavorativa per timbrare nuovamente il cartellino o nel caso in cui fosse chiamato d’urgenza dai suoi colleghi, impegnati in sala operatoria.

La Procura ha seguito il medico per diverse settimane. Ad incastrarlo sono ore di appostamenti e pedinamenti. A dir il vero, anche quando la Polizia ha eseguito l’ordinanza cautelare, l’uomo aveva appena compiuto il misfatto. È stato colto, infatti, mentre si stava rimettendo a bordo della sua auto, dopo aver timbrato.

Ora, il soggetto è agli arresti domiciliari. Sul suo capo, pendono l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsificazione degli atti pubblici. L’indagine non è ancora stata chiusa. Si è alla ricerca di eventuali aiutanti, anche nel plesso ospedaliero.