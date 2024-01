Medina-Napoli: idea per l’estate

Facundo Medina, oggi in forza al Lens, potrebbe approdare in Serie A a partire dalla prossima sessione di mercato. L’entourage del calciatore, infatti, ritiene possibile un suo arrivo in una delle big italiane nei prossimi mesi.

Alle condizioni attuali il suo profilo farebbe al caso del Napoli che è alla ricerca di un difensore centrale di spessore, e il classe ’99 sarebbe un grande colpo da mettere a segno.

Personalità, capacità di adattarsi a più moduli e forza, sono solo alcune delle caratteristiche che lo contraddistinguono e che hanno permesso al Lens di valutarlo circa 22 milioni di euro.

C’è un problema, però, che rende difficile il suo acquisto: il passaporto extracomunitario. Ad ogni modo, si tratta di un discorso da affrontare nei prossimi mesi per procedere eventualmente all’affondo.

La dirigenza partenopea e i rappresentati del difensore argentino sono comunque in ottimi rapporti e non è da escludere l’avvio di nuove trattative in futuro.