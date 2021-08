Meduse luminous a Porto Cervo, segnate queste date

Invasione di meduse notturne in Sardegna. State tranquilli, nulla di tanto pericoloso. Nulla di grave. Si tratta di un evento molto atteso al Just Cavalli di Porto Cervo e che vedrà anche Mood Wines, il prosecco con il volto della medusa su tutte le bottiglie, in prima fila. Luminous. Originale. Alla moda. Mood Wines s’illumina di notte ed è diventata una delle tendenze più amate di questa stagione estiva.

Di Mood Wine ne parla anche il sito beverfood, specializzato in questo settore. E dice che la bottiglia Mood Luminous ha una grande (e forse unica) particolarità: “grazie ad un’installazione al suo interno si illumina di verde facendo brillare il volto della Medusa, che è il tratto distintivo di questo prosecco”. Una referenza firmata da Cantine Riondo, una dei player più importanti del comparto degli sparkling italiani che si è legato in una partnership produttiva con Mood Wine, un progetto dietro cui c’è un la mano di Driss El Faria con la sua 25H Holding insieme a un gruppo di giovani imprenditori.

La Medusa, che è il tratto distintivo di questa bevanda, ha un forte significato mitologico. In molti locali sta andando a ruba: una nuova moda, un trend del tutto insolito o – semplicemente – una moda. Molti vip hanno scoperto questa bevanda che anima la notte del just Cavalli a Porto Cervo, uno dei locali chiave per il jet-set italiano e non solo. Segnate due date: 13 e 18 agosto. A Porto Cervo invasione di meduse luminous.