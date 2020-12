Megan Fox e Brian Austin Green: le conseguenze del divorzio

La coppia di Hollywood formata da Megan Fox e Brian Austin Green ha deciso di separarsi dopo aver trascorso 15 anni di vita insieme. Stando ai gossip ci sarebbe un particolare sull’accordo di divorzio. Lui avrebbe richiesto la custodia congiunta dei bambini, mentre tutti e due avrebbero chiesto gli alimenti l’uno all’altro.

Stando a quanto riportano i gossip, il tabloid americano Us Weekly è entrato in possesso di alcuni documenti importanti del loro divorzio e sono state svelate delle importanti informazioni, come ad esempio il fatto che si sono chiesti gli alimenti a vicenda, come precedentemente accennato.

CHI GUADAGNA DI PIU’ TRA MEGAN FOX E BRIAN? – Per quanto riguarda Megan Fox, oggi è molto attiva nel mondo del cinema, in quanto sta lavorando a ben cinque film. Green, invece, non è riuscito a lavorare molto nel mondo del cinema, ma ha avuto il suo successo grazie alle serie tv.

LA CUSTODIA CONGIUNTA DEI FIGLI – Brian ha chiesto la custodia congiunta dei figli. Sembra che i rapporti, con l’ormai ex moglie Megan, sono ancora buoni. In un programma radiofonico aveva infatti dichiarato:

”Fa schifo quando la tua vita cambia, quando cambia qualcosa a cui sei abituato, che fai da 15 anni. Non voglio davvero che Megan e io siamo in disaccordo, è stata la mia migliore amica per 15 anni e non voglio perderla. La amerò per sempre. E so che lei mi amerà per sempre e che la famiglia che abbiamo costruito è davvero fantastica e speciale”. Attualmente Megan sta con Gun Kelly, conosciuto per aver partecipato al film Midnight in the Switchgrass.