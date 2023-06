Per i duchi di Sussex il clima non sembra rasserenarsi. Dopo il divorzio tra Meghan Markle e il principe Harry, pesanti accuse si sono abbattute sulla serenità familiare. A quanto pare, la moglie del secondogenito di Carlo III, è stata accusata di aver truffato Spotify. Girano infatti voci su diverse interviste false, realizzate per il podcast della duchessa di Sussex proprio su Spotify. Il format consisteva in amichevoli conversazioni con numerose celebrità tra cui Serena Williams, Mariah Carey e Trevor Noah e c’è da dire che negli ultimi tempi aveva raggiunto la prima posizione nelle classifiche dei podcast in tantissimi mercati. Tutto il successo ottenuto però a quanto pare, ha una controindicazione con cui fare i conti, che cosa è successo?

In cosa consiste l’accusa rivolta a Meghan

Alla luce delle dichiarazioni sul New York Post, alcune delle interviste inserite poi all’interno del podcast di Meghan Markle, non erano fatte ai vip indicati ma a persone appartenenti allo staff. Una volta registrata l’intervista, solo successivamente veniva introdotta la voce della duchessa con le domande da fare. Inoltre una delle ospiti dello scorso anno, ovvero la giornalista americana Allison Yarrow, ha dichiarato che durante la sua intervista, non è stata Meghan a condurre la chiacchierata ma un membro della sua produzione. Quanta verità c’è dietro queste pesanti accuse?

Nulla di tutto questo al momento è stato confermato ne smentito. C’è da dire ad ogni modo che se il racconto corrispondesse al vero, si tratterebbe di una vera e propria truffa, un’accusa che non risuona cosi tanto nuova per i duchi di Sussex. Proprio poco tempo fa infatti, Bill Simmons, capo dell’innovazione e della monetizzazione dei podcast di Spotify, aveva accusato i duchi come veri e propri truffatori.