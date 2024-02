Melissa Satta, al capolinea la storia con Matteo Berrettini? L’indizio sui social

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini? A far pensare a una possibile rottura sono i recenti indizi che non sono sfuggiti agli attenti utenti dei social.

AMORE AL CAPOLINEA? – Negli ultimi giorni si è vociferato di una possibile rottura tra la Satta e il tennista. Sebbene da parte dei due protagonisti del gossip non sia giunto al commento che smentisca o confermi il rumor, gli amanti della cronaca rosa sarebbero convinti che sia finita.

Come è possibile notare dagli account su Instagram dei due protagonisti del possibile, non pubblicano più alcun contenuto di coppia. Sempre sui social, continuano ad emergere alcuni indizi che farebbero pensare a una rottura tra i due.

A confermare questa teoria sarebbe la festa di compleanno di Melissa, a cui Matteo non avrebbe preso parte. L’ex velina ha prima festeggiato i suoi 38 anni insieme al figlio Maddox, nato dalla precedente relazione con l’ex marito Kevin Prince Boateng, e poi con gli amici di sempre.

In nessuna delle due feste, però, di Berrettini non c’è stata alcuna traccia. Tra le tante foto che la donna ha pubblicato in occasione del suo compleanno, avvenuto il 7 febbraio, in nessuna è presente il tennista. Inoltre, lo sportivo non le ha dedicato alcun post o storia su Instagram.