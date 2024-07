Melissa Satta, arrivata la proposta di matrimonio? La showgirl fa chiarezza

Dalle prime paparazzate in compagnia di Carlo Beretta, Melissa Satta continua ad essere nel mirino del gossip. Nelle scorse ore a scatenare il caos sui social e nel mondo della cronaca rosa è stata proprio una IG Story condivisa dalla Satta e che ha fatto subito pensare a una proposta di matrimonio. A chiarire la situazione, però, è stata proprio la showgirl.

PROPOSTA DI MATRIMONIO? – A distanza di diverse settimane da quando sono iniziati i primi rumors sulla sua presunta nuova love-story con Beretta, l’ex velina e il ragazzo non si nascondono più. Nonostante non abbiano mai confermato ufficialmente la loro relazione, i due hanno spesso condiviso contenuti di coppia nei loro account social.

In questi giorni Melissa e Carlo si sono concessi qualche giorno di relax a Forte dei Marmi, in Toscana. Sempre molto attiva sui social, la showgirl ha condiviso su Instagram questa sua vacanza. A scatenare il caos nel mondo del gossip, però, è stata una IG Story in particolare.

L’immagine in questione, scattata nel 1950 American Diner, mostra la mano destra della donna. Nel dettaglio, sull’anulare destro della Satta è presente un anello giocattolo e la frase “Ho detto sì…”. Ovviamente lo scatto in questione non è passato inosservato al mondo del web, facendo scoppiare il caos.

A spazzare via ogni dubbio è stata la stessa Satta. L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, ha aggiunto con ironia: “Ho detto sì… a questo frappé”. In vista, quindi, non ci sono le nozze con il rampollo di casa Beretta.