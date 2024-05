Melissa Satta, beccata ancora una volta insieme a Carlo Beretta: “Sono più che amici”

Sembra proprio che tra Melissa Satta e Carlo Beretta ci sia qualcosa che va oltre la semplice amicizia. I due, infatti, sono stati nuovamente beccati insieme, questa volta in macchina. Ad alimentare il recente rumor sarebbero le indiscrezioni giunte al settimanale Chi.

“Sono più che amici” – Dopo la fine della sua storia con Matteo Berrettini, Melissa sembrerebbe aver già voltato pagina. L’ex velina, infatti, è stata avvistata insieme a Beretta, reduce dalla fine della sua relazione con Giulia De Lellis. I due sono stati beccati più volte insieme.

Nelle scorse settimane fa Chi aveva paparazzato Melissa e Carlo a Madrid, in occasione di una vacanza con amici per concedersi qualche giorno di relax e divertimento. Se con questo avvistamento si poteva pensare che tra i due ci fosse una semplice amicizia, la recente paparazzata farebbe pensare ad altro.

Il magazine di Alfonso Signorini ha beccato nuovamente l’ex velina e il rampollo di casa Beretta insieme. Questa volta, però, i due erano in macchina, intenti a raggiungere Forte Dei Marmi, dove Carlo ha una villa. A insospettire gli amanti del gossip è il tentativo della Satta di non farsi riconoscere dai fotografi, nascondendo il volto con il cappellino.

Da quanto riferito al settimanale, come riportato da IsaeChia, tra Melissa Satta e l’ex di Giulia De Lellis non ci sarebbe solo un’amicizia:

“Non è ancora il momento di ufficializzare la storia, nessuno dei due preme per farlo, ma tra Carlo Gussalli Beretta e Melissa Satta c’è ben più di una semplice amicizia. Altrimenti che senso avrebbe nascondersi ai fotografi? Non l’hanno fatto durante il weekend trascorso a Madrid due settimane fa (come documentato da “Chi”), perché lì non erano soli ma con una compagnia di amici. Martedì scorso, invece, quando sono usciti in macchina dalla villa di lui a Forte dei Marmi, dove erano arrivati la sera precedente solo loro due, appena si sono accorti dei fotografi hanno fatto di tutto per seminarli e non farsi immortalare insieme. Nelle foto di queste pagine si vede la Satta che si copre il volto con il cappellino e sprofonda più che può sul sedile del passeggero, mentre Beretta, che, alla guida della sua Bmw, inizialmente finge disinvoltura ma poi accelera e cerca di dileguarsi velocemente verso l’autostrada. È lì, all’ingresso del casello Versilia diretti verso Nord, che la modella e conduttrice abbassa la guardia e viene immortalata chiaramente dall’obiettivo”.