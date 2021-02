Melissa Satta e Boateng, la soubrette: “Basta quelle parole su Prince”

Melissa Satta ha da poco concluso nuovamente il suo matrimonio con Kevin Prince Boateng, nonostante i due abbiano tentato di tornare insieme. Tuttavia, la soubrette e il calciatore rimarranno uniti dal loro figlio, Maddox, il quale compirà sette anni. Melissa Satta è tornata in tv a Verissimo e ha raccontato questa storia, inoltre, ne ha approfittato per smentire alcune voci.

MELISSA SATTA E BOATENG: IN CHE RAPPORTI SONO? – Il calciatore aveva cancellato da Instagram tutte le foto con la ex moglie, e girava voce che i due in realtà non fossero affatto in buoni rapporti come Melissa dichiarava. L’ex Velina ha ammesso di essere stata molto male per la separazione poiché è difficile, tuttavia, il suo affetto per Kevin Prince non finirà mai. Melissa Satta, infatti, ha dichiarato che il calciatore è un uomo speciale, l’amore più importante della sua vita fino ad oggi.

“Basta quelle parole su Prince. È una persona meravigliosa, continuerò a dirlo. A lui auguro il meglio” ha dichiarato la soubrette smentendo tutte le false voci su di loro. I due sono in perfetta sintonia anche se non sono più marito e moglie. “È stata la storia più importante della mia vita, un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Succedono queste cose, entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci sarà sempre un legame e ci unirà per sempre nostro figlio Maddox” ha continuato la Satta.

AMORE IN VISTA? – La donna ha poi ammesso di essere pronta a innamorarsi di nuovo, sebbene al momento si dichiari single. Melissa vorrebbe un altro figlio, così come a Maddox piacerebbe avere un fratellino o una sorellina. Tuttavia, per ora la donna è sola e va benissimo così.

Con suo figlio ha attraversato un mese molto difficile a causa del Covid-19. I due, nonostante le precauzioni prese, sono stati colpiti duramente dal virus e la donna ha ammesso di portare dietro ancora gli strascichi della malattia, ad esempio la difficoltà a respirare e problemi di apnea.