Melissa Satta, ecco come procede la sua storia con Berrettini: “Ci piace divertirci insieme”

Melissa Satta è da poco tornata al centro dell’attenzione per la sua recente storia d’amore con il tennista Matteo Berettini. La showgirl ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, nella quale si è raccontata a tutto tondo e ha svelato particolari interessanti sulla sua relazione.

Quella cena a Miami

Melissa e Matteo si sono conosciuti mesi fa ad una cena tra amici a Miami, negli Stati Uniti. Nulla di particolarmente eccitante, una semplice cena che ha cambiato per sempre il suo rapporto con il bel tennista. “A Miami, a una cena di amici comuni. Ci siamo parlati, ci siamo scambiati il numero di telefono e da lì abbiamo iniziato a sentirci. Il giorno dopo ripartivamo entrambi, la mia vita è a Milano, lui abita a Montecarlo” ha dichiarato la Satta.

Una coppia normale

Melissa è stata particolarmente criticata e accusata del calo del rendimento di Matteo, un’esperienza per niente piacevole e che l’ha costretta a difendersi. Ma tornando alla fase di conoscenza, la showgirl ha spifferato come hanno portato avanti questa “relazione a distanza”: “Mille chat su Whatsapp. Che non finivano mai. Mi è capitato di conoscere delle persone a cena, e di scambiare il numero, ma spesso la cosa finisce come è iniziata. Con Matteo no: se siamo ancora qui è perché poi siamo riusciti a incontrarci… In varie città”.

Parlando della loro quotidianità, Melissa ha svelato che ama molto divertirsi con il suo partener e che la sua presenza non disturba affatto l’attività professionale del tennista: “Ci piace divertirci insieme, come di recente, a cena e al karaoke. Ma anche fare delle serate in casa, quando lui si allena e io comunque lavoro. Sono tedesca: si cena alle 7 di sera e mio figlio alle 9 va a letto. Io alle 10 sono sotto le coperte a guardare un film. Con me, se vuoi fare serata a metà settimana, non funziona”.

Confessioni hot

Non poteva mancare l’argomento sesso durante l’intervista. Entrambi sono belli e talentuosi, così tanto da scatenare le invidie dei social. Sulla frequenza delle attività sotto le lenzuola, la showgirl non si è sbilanciata più di tanto: “Non quantifico, ma le assicuro che siamo come tutti quelli che stanno insieme”. E sull’ex marito, Kevin Prince Boateng, ha dichiarato che non ha mai sperimentato un calo del desiderio: “Per niente, mai sperimentato. Con il mio ex marito sono stata dieci anni e il sesso non è mai calato. Dipende da come imposti il rapporto, se ci lavori o lo lasci andare”.