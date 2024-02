Melissa Satta, finita la storia con Berrettini: i motivi dietro la rottura

“In una situazione di difficoltà, resta da vedere se arriveranno a San Valentino”, rifletteva il giornalista Santo Pirrotta in una recente intervista a Citofonare Rai2 riguardo a Melissa Satta e Matteo Berrettini. Ora, con l’arrivo del giorno degli innamorati, sembra che la domanda abbia trovato una risposta.

Dalle loro storie su Instagram emerge che la showgirl si trova in vacanza a Madonna di Campiglio con alcune amiche e il figlio Maddox, avuto da Kevin Prince Boateng. Nel frattempo, il tennista ha condiviso uno scatto in ascensore con il fratello Jacopo, che tiene tra le mani un mazzo di rose rosse. È possibile che la loro relazione sia giunta definitivamente al termine?

San Valentino con le amiche, di Berrettini nessuna traccia

Come si evince dalle sue storie su Instagram, Melissa Satta sta godendo di qualche giorno di relax in montagna, a Madonna di Campiglio, in compagnia delle amiche Simona Salvemini e Valentina Marotta, e del figlio Maddox, frutto di una relazione precedente. Il gruppo si sta divertendo sulla neve, tra piste da sci e pranzi in rifugio. Non sembra esserci alcuna traccia – almeno stando ai social media – di Matteo Berrettini, il compagno della showgirl. Anche nelle foto di gruppo, il tennista non è mai presente.

Nel frattempo, il celebre giocatore di tennis ha condiviso una storia su Instagram in cui appare in un ascensore insieme al fratello Jacopo, che tiene tra le mani un bouquet di rose rosse. Nella didascalia si legge: “Grazie Ja”, come a suggerire che il fratello gli sia stato di supporto in un momento difficile. Sebbene non sia chiaro a cosa si riferisca esattamente, sembra sempre più probabile l’ipotesi di una crisi tra Berrettini e Melissa Satta, e forse, anche la fine della loro relazione.

I motivi della rottura

Secondo il magazine Oggi, l’ex velina di Striscia La Notizia avrebbe voluto trasformare questa storia d’amore in qualcosa di più. Pare che “spingesse molto per avere più certezze dal campione e che il suo sogno fosse quello di mettere su famiglia“. Berrettini però “non se l’è sentita” di avventurarsi con promesse che non può mantenere. Il tennista sarebbe focalizzato sulla carriera, reduce anche da infortuni importanti e per questo si sarebbe allontanato dalla Satta.