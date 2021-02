Melissa Satta, flirt in corso con Mattia Rivetti? Le foto pubblicate da Oggi

Dopo aver annunciato la separazione da Kevin Prince Boateng, Melissa Satta è finita spesso al centro della cronaca rosa per alcuni flirt, altri smentiti, altri no. L’ultima paparazzata è stata quella fatta dal settimanale Oggi, che ha pubblicato gli scatti in copertina. Pare che la showgirl abbia intrapreso una conoscenza approfondita con Mattia Rivetti, imprenditore.

SAN VALENTINO A CASA RIVETTI – Melissa Satta è stata avvistata Milano a casa dell’imprenditore proprio il giorno di San Valentino. La festa deve averla trascorsa proprio lì perché il giorno dopo la showgirl è uscita con un mazzo di rose rosse. Insomma, pare proprio che la donna abbia ritrovato l’amore dopo un periodo di crisi.

Il magazine Oggi ha anche smentito la voce che accostava Melissa Satta a Stefano De Martino, ex di Belen Rodriguez. I due non stanno assolutamente insieme, anzi, la showgirl è andata su tutte le furie minacciando di far intervenire i suoi legali per tutelare il benessere psicologico del figlio Maddox, il quale sta soffrendo molto per la separazione dei genitori.

MATTIA… NON MATTEO – Qualche giorno fa, il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha lanciato uno scoop che ha fatto parecchio rumore. Inizialmente, Melissa Satta era stata accostata a Matteo Rivetti, cugino di Mattia, il quale però è sposato e con figli. Questo gossip fece parecchio infuriare la showgirl sarda proprio perché Matteo Rivetti è felicemente sposato con prole e un pettegolezzo del genere avrebbe potuto rovinare un rapporto.

A quanto pare, quindi, c’è stato solo uno scambio di nomi. La donna sembrerebbe essere impegnata attualmente con Mattia Rivetti, tuttavia, non si hanno ancora notizie in merito da parte degli interessati. Il rapporto con Kevin Prince Boateng, invece, sembrerebbe civile soprattutto per il figlio Maddox. Per vedere gli scatti pubblicati da oggi, cliccate qui.