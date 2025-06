Melissa Satta in dolce attesa? I rumors corrono, spunta anche l’approvazione di mamma Umberta

Colpo di scena nel mondo dello spettacolo: dopo l’annuncio a sorpresa di Anna Tatangelo, si rincorrono sempre più insistenti le voci su una presunta gravidanza di Melissa Satta. La showgirl sarda, ex velina e volto noto della tv, sarebbe in dolce attesa del suo primo figlio con Carlo Gussalli Beretta, rampollo di una delle famiglie più chiacchierate dell’alta società italiana.

A far scattare il tam tam del gossip è stato, ancora una volta, Gabriele Parpiglia attraverso la sua newsletter Chicche di gossip: nei salotti più esclusivi di Milano non si parlerebbe d’altro. A rafforzare i sospetti ci hanno pensato anche gli outfit della Satta: chi la segue sui social non ha potuto fare a meno di notare come, ultimamente, preferisca abiti morbidi e linee ampie, lontane dai look fascianti che la contraddistinguono. Un dettaglio che per molti equivarrebbe a una conferma non detta.

Ma la notizia della possibile gravidanza non è l’unico tema caldo: fin dall’inizio della relazione tra Melissa e Carlo, le cronache rosa hanno spesso puntato i riflettori sulla figura di Umberta Gnutti Beretta, madre di lui e volto noto dell’imprenditoria italiana. Secondo alcuni, la signora Beretta avrebbe sempre avuto voce in capitolo sulle fidanzate del figlio: basti pensare ai pettegolezzi di qualche anno fa su Giulia De Lellis, che non sarebbe mai stata del tutto gradita alla suocera.

Stavolta, però, la situazione sembrerebbe diversa. Umberta, infatti, ha recentemente postato sul proprio profilo Instagram alcune immagini della serata di gala del Camera Moda Fashion Trust Grant. Tra gli scatti, uno ritrae proprio Carlo e Melissa, sereni e complici. Un segnale inequivocabile di benedizione? In molti lo interpretano così: la “regina di casa Beretta” approverebbe, eccome, la nuova compagna del figlio.

Non resta che attendere una conferma ufficiale dai diretti interessati. Intanto, il popolo del gossip scommette: per Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta potrebbe presto arrivare la cicogna.