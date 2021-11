Melissa Satta incinta? Le foto sospette in compagnia del nuovo fidanzato incuriosiscono i fan

Secondo figlio in arrivo per Melissa Satta? A lasciare i fan con il dubbio è stato il settimanale Oggi, che in un articolo ha parlato di una possibile seconda gravidanza per l’ex Velina di Striscia la notizia.

La 35enne è stata infatti paparazzata in diverse immagini col nuovo fidanzato, l’imprenditore Mattia Rivetti, mentre era a pranzo, e dagli scatti si intravede un pancino sospetto.

I due sono insieme da circa un anno e la Satta non ha mai nascosto la voglia di diventare mamma per la seconda volta. Melissa ha già un figlio con il giocatore Kevin-Prince Boateng, dal quale ha avuto il piccolo Maddox, che oggi ha sette anni.

«Ho il desiderio di rifarmi una famiglia, non vedo l’ora di fare un altro figlio», ha dichiarato la showgirl nel corso di un’intervista a Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Vedremo dunque se sarà lei stessa a confessare l’eventuale seconda dolce attesa ai suoi fan, che per lei sperano il meglio e dunque si augurano sia arrivato il momento di far avverare il suo desiderio di diventare mamma.