Melissa Satta, è incinta: le foto non lasciano ombra di dubbio

Nelle ultime ore, sta spopolando una notizia: Melissa Satta sarebbe incinta.

L’ex velina di “Striscia La Notizia” ha recentemente pubblicato una foto su Instagram. Nell’immagine, la modella indossa un vestito morbido che le avvolge la pancia. Al suo fianco, c’è un’amica che le abbraccia il ventre.

Agli occhi dei followers, lo scatto non lascia ombra di dubbio: la Satta è in dolce attesa. A testimoniarlo non solo soltanto i commenti, sotto al post in questione; ma anche gli innumerevoli messaggi di congratulazioni, inviati all’attuale compagno di Melissa, Carlo Gussalli Berretta.

Nel caso in cui, la gravidanza fosse reale; la conduttrice diventerebbe mamma per la seconda volta. Il fidanzato invece, ex di Giulia De Lellis, diventerebbe papà per la prima volta. Per ora, non si tratta che di semplici supposizioni. La trentanovenne, infatti, non si è ancora espressa sull’argomento. Ha deciso di proseguire sulla via del silenzio, non affermando; ma neanche smentendo la valanga di auguri.

A dir il vero, non è la prima volta che si gira voce che Melissa sia incinta. Anche le volte precedenti, la show girl ha evitato di intervenire sulla questione. Probabilmente è troppo presto per confermare l’effettivo arrivo del bebè. Generalmente, notizie di questo tipo vengono pubblicate sui social, dopo che siano trascorsi tre mesi dall’inizio della gestazione. Non resta, dunque, che aspettare che Melissa e Carlo prendano parola sull’argomento.