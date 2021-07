Melissa Satta, nuovo amore dopo Boateng: avvistata in compagnia del nuovo compagno

Dopo anni di matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng, da cui è nato Maddox, Melissa Satta sembra aver ritrovato nuovamente l’amore. La showgirl è stata infatti avvistata in compagnia di quello che sarebbe il nuovo compagno, un giovane imprenditore. Chi è l’uomo che ha rubato il cuore della Satta?

NUOVO AMORE PER MELISSA – Dopo l’annuncio ufficiale della fine del suo matrimonio con Boeateng, avvenuto lo scorso dicembre, la Satta non si era più espressa riguardo la sua vita sentimentale. A parlare di questo è stato il settimanale Chi, mostrando gli scatti che vedono Melissa in vacanza con quello che potrebbe essere il nuovo compagno.

Nell’ultimo numero del settimanale di Alfonso Signorini, uscito il 7 luglio, sono state pubblicate delle immagini della showgirl in compagnia di Mattia Rivetti, un giovane imprenditore. I due, insieme a Maddox, si sono concessi qualche giorno di relax in Sardegna.

Da quanto rivelato dalla rivista, la Satta avrebbe approfittato di questa breve vacanza per presentare il 34enne alla famiglia e agli affetti più cari. Da parte di Melissa Satta, però, non è giunto alcun commento riguardo questo articolo.

Sebbene la donna non si sia ancora espressa, dalle foto scattate dai paparazzi non sfuggono i sorrisi che i due si scambiano e il loro tenersi per mano. Sembra proprio che la donna abbia ritrovato nuovamente la serenità al fianco di Rivetti. Disponibili qui le foto dei due.