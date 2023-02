La coppia formata da Melissa Satta e Matteo Berrettini è realtà: i due sono stati pizzicati a San Siro insieme durante il derby Milan-Inter. I due ormai sono da alcune settimane al centro del gossip che li vede insieme. Ecco cosa sappiamo.

Beccati insieme a San Siro

L’ex Velina di Striscia e il noto tennista ormai non si nascondono più. I due, infatti, sono stati ripresi dalle telecamere di DAZN nella serata di domenica 5 febbraio in occasione del derby della Madonnina, tra Milan e Inter. La coppia si trovava in tribuna e vicina confermando di fatto la voce che sta girando in questi giorni.

I due sembrerebbero avere in comune la passione per lo sport. Giorni fa, infatti, la Satta e Berrettini sono stati beccati insieme, seduti uno accanto all’altra, all’incontro di Eurolega di Basket Olimpia Milano-Lyon Villeurbane.

A Deianira Marzano, esperta di gossip, sono arrivate delle foto di Berrettini e Melissa Satta molto vicini e con le seguenti dichiarazioni allegate: “Sono stati insieme tutta la sera e si sono baciati”. Non solo, pare che i due abbiano trascorso anche diverse serate assieme, come la cena da Domus e un dopocena all’Armani Privé.

Solo storie serie

Dopo la separazione da Kevin Prince Boateng, Melissa Satta ha dichiarato di volere solo storie serie a seguito anche della sua età. Effettivamente poi una relazione seria l’ha avuta con l’imprenditore Mattia Rivetti, il quale pare si sia tirato indietro dopo aver saputo l’intenzione della Satta di andare a convivere. Come andrà questa frequentazione con Berrettini?