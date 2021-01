Melissa Satta: spunta una foto dei suoi sedici anni, ecco com’è cambiata

La celebre ex velina di Striscia La Notizia, Melissa Satta ha condiviso sul suo profilo di Instagram una foto che la ritrae quando aveva soli 16 anni. In realtà nasce spontaneo fare un confronto tra la Melissa del passato e quella attuale, eppure sembra essere cambiato davvero poco.

LA FOTO DI MELISSA SATTA DA GIOVANE – Lo scatto pubblicato da Melissa Satta la ritrae intenta a guardare altrove. Ha i capelli e una frangetta che le contorna lo sguardo. Appare molto bella e probabilmente la foto è stata scattata da un noto fotografo.

MELISSA SATTA OGGI – Oggi Melissa Satta è una donna di successo sia sui social che nel mondo della tv. La ragazza di origini sarde ha debuttato nel mondo della tv come velina per il programma di Antonio Ricci, Striscia La Notizia.

Attualmente non è fissa in un programma in tv, ma sporadicamente partecipa ad alcune trasmissioni e qualche volta compare anche come opinionista.

Resta comunque molto attiva sul mondo dei social, attraverso i quali chiacchiera con i suoi fan e li rende partecipi della sua vita. La pubblicazione della foto in cui appare una giovane Melissa sedicenne ne è la testimonianza.