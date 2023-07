Melissa Satta, storia d’amore con Matteo Berrettini sempre più intensa: matrimonio in vista?

Il gossip sembrerebbe essersi placato nei confronti della storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. I due ormai fanno coppia fissa da gennaio e fonti vicine hanno spifferato che l’argomento matrimonio non è di certo un tabù per loro. Ecco cosa è successo.

Matrimonio in vista?

Melissa e Matteo hanno iniziato a frequentarsi a inizio anno e ad oggi sembrerebbero una coppia molto affiatata. Il tennista, infatti, sembrerebbe aver legato tanto anche con Maddox, figlio della compagna avuto da un precedente matrimonio con il calciatore Kevin-Prince Boateng.

Questa loro unione sta facendo pensare ad amici e parenti che presto i due potrebbero convolare a nozze. A lanciare l’indiscrezione, infatti, ci ha pensato DiPiù TV che avrebbe appreso la notizia da amici molto vicini alla coppia. Secondo quanto riportato, pare che il tennista stia programmando una proposta di matrimonio.

Ovviamente tutto è da prendere con le pinze poiché i due sono effettivamente una coppia da poco tempo, c’è tempo per sposarsi e fare grandi passi. La notizia, infatti, è da prendere come un’indiscrezione, anche perché non ci sono state al momento smentite o conferme.

Melissa fan numero uno di Matteo

La Satta è una grande fan del suo fidanzato e lo ha confermato in questi mesi di fidanzamento. Matteo ha trascorso dei momenti molto difficili a causa di un brutto infortunio e sconfitte durante i match. Con il duro lavoro e l’amore della propria compagna, però, è riuscito a rimettersi in forma per Wimbledon 2023.