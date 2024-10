Melissa Satta, tra amore e nuovi progetti: “Desidero un secondo figlio”

Melissa Satta, da mesi felicemente legata a Carlo Beretta, ha aperto il suo cuore durante un’intervista per il nuovo format di Cristina Parodi, 7 piani, disponibile online. L’ex velina, già mamma di Maddox, nato dalla sua precedente relazione con Kevin Prince Boateng, ha svelato di desiderare un secondo figlio, condividendo che la maternità è una parte importante della sua vita.

Questione discussa con Beretta

Nel corso dell’intervista, Melissa ha confessato che anche Maddox, 10 anni, le chiede spesso un fratellino, anche se scherzosamente precisa che il piccolo non disdegnerebbe nemmeno una sorellina. Il desiderio di un altro figlio è dunque condiviso in famiglia, e sembra che la questione sia stata discussa anche con il suo attuale compagno, Carlo Beretta.

Tuttavia, la relazione tra la Satta e Beretta potrebbe non essere priva di ostacoli: si vocifera che la madre di Beretta, Umberta, sia molto cauta nelle scelte sentimentali del figlio, come già accaduto in passato durante la sua relazione con Giulia De Lellis. Nonostante questo, Melissa appare sicura e determinata, pronta a portare avanti i suoi progetti familiari.

La maternità aspetto più importante della sua vita

L’intervista ha toccato anche temi più personali. Melissa ha raccontato di sentirsi più a suo agio quando è al naturale, senza trucco e in abiti sportivi, mentre l’abbigliamento più formale la rende più insicura. Parlando di suo figlio Maddox, ha definito la maternità come l’aspetto più importante della sua vita privata, sorprendendosi di essere diventata madre a soli 27 anni e di essersi sposata, nonostante non fosse mai stata particolarmente interessata al matrimonio. Sul fronte professionale, ha espresso soddisfazione per una carriera ormai ventennale, che continua a darle molte gratificazioni.

Melissa ha anche riflettuto sulla parità di genere, affermando che le donne spesso devono faticare di più per ottenere credibilità rispetto agli uomini, specialmente quando vogliono conciliare carriera e famiglia. Con cognizione di causa, ha raccontato le difficoltà quotidiane di essere una madre presente e al tempo stesso gestire gli impegni lavorativi, pur riconoscendo la forza e la determinazione che molte donne dimostrano. Nonostante ciò, ha ammesso di apprezzare un uomo galante, capace di gesti di cortesia e attenzione.