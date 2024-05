Melissa Satta, ufficiale la love story con Carlo Beretta: le foto

Melissa Satta e Carlo Beretta hanno ufficializzato la loro relazione, non nascondendosi più dai riflettori. I due sono stati immortalati dai paparazzi del settimanale Chi mentre si scambiavano tenere effusioni in Sardegna. Entrambi reduci da relazioni terminate recentemente, Melissa e Carlo stanno vivendo il loro nuovo amore con grande passione durante una vacanza romantica in Costa Smeralda.

La copertina del settimanale Chi mostra una foto del loro bacio, accompagnata da un post su Instagram che recita: “Melissa ha portato in Costa Smeralda il suo nuovo fidanzato per presentarlo alla famiglia. In spiaggia, la coppia si è lasciata andare a coccole e baci appassionati senza mai staccarsi. Un vero colpo di fulmine che i due non intendono nascondere”.

Melissa e Carlo fanno sul serio

Sembra che la coppia voglia fare sul serio fin da subito. Melissa Satta, a pochi mesi dalla fine della sua relazione con Matteo Berrettini, si gode questa nuova storia d’amore in Sardegna, insieme al figlio Maddox, nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng. Carlo Beretta, dal canto suo, ha appena concluso una lunga relazione con l’influencer Giulia De Lellis. Ma come è nata la storia tra Beretta e Satta?

Dopo numerose segnalazioni e insistenti voci, i due hanno finalmente deciso di uscire allo scoperto. Melissa ha già presentato Carlo al figlio Maddox ed è pronta a introdurlo al resto della famiglia. Attualmente, la coppia si sta godendo la loro fuga romantica in Sardegna. Resta da vedere se, al loro ritorno, faranno un annuncio ufficiale sui loro profili social.