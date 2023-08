Melissa Satta, vacanze bollenti con Berrettini: le immagini di Chi

Melissa Satta si sta godendo delle vacanze bollenti con il suo fidanzato Matteo Berrettini: le foto in esclusive pubblicate da Chi

Melissa Satta e Matteo Berrettini continuano la loro storia d’amore godendosi una bellissima vacanza in relax in Sardegna, Costa Smeralda. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha pubblicato delle immagini in esclusiva della loro estate bollente.

Gli scatti hot

La coppia è stata paparazzata dai fotografi del settimanale mentre si godono una giornata al sole tra bagni e gite in barca. Per una breve sosta, i due si sono fermati in un angolino raggiungibile solo con la barca dove hanno pranzato e si sono scambiati baci appassionati.

Per il tennista sono gli ultimi giorni di relax, ad attenderlo il America il Toronto il Canadian Open fino al 13 agosto e poi sarà la volta di Cincinnati e gli Us Open a New York. Molto probabilmente con lui ci sarà anche la sua Melissa, più innamorata che mai.

DiPiù, tempo fa, pubblicò alcuni rumor sulla coppia: “Qui da noi si dice che una proposta di nozze potrebbe arrivare presto e sarebbe bellissimo, dopo tutto quello che hanno passato, vedere Matteo e Melissa all’altare”.

Sarà vero? Per la showgirl sarebbe il secondo matrimonio dopo la separazione nel 2020 con Kevin Prince Boateng, dal quale ha avuto suo figlio Maddox.