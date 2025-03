Meloni e Salvini ai ferri corti, arriva l’ultimatum della Premier

Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono sempre di più ai ferri corti. Il Vicepremier non smette di dissentire dall’operato della Presidente del Consiglio dei Ministri. Ne sono un esempio i suoi commenti negativi sui dazi, sull’Ucraina..

L’Italia, proprio per questo motivo ha rischiato di andare in contro ad una crisi diplomatica con la Francia. Il motivo? Le continue critiche di Salvini contro il Presidente Della Repubblica Macron. È con i suoi interventi su Donald Trump, tuttavia, che il Vicepremier ha toccato il fondo.

Venerdì, Salvini ha avuto una telefonata con il Vicepresidente degli USA , J.D. Vance. Gli argomenti e le modalità della chiamata sono state rese pubbliche. Tale notizia non è affatto piaciuta alla Premier, che ha visto tale gesto, come un affronto alla sua persona. Sono, ormai, settimane che la Meloni sta lavorando per l’incombente incontro con Donald Trump.

La reazione della Presidente non è tardata ad arrivare. Stando a quanto riportato dai giornali del “ Corriere della Sera” e della “Stampa”, l’atteggiamento di Salvini sarà tollerato fino al 4/5 Aprile; giorni in cui avverrà il Congresso della Lega. Se il Vicepremier il giorno successivo, a tale evento, non cambierà comportamento, la Meloni interverrà; con una modalità drastica: “Svuotando il suo partito in Parlamento e sui territori”.

I Colonnelli della Premier, in realtà, sperano che Salvini, dopo ciò, faccia un passo falso. Il motivo? Questo suo atteggiamento di continuo commento non sta sortendo un buon risultato nei sondaggi. A dir il vero, ormai, i rapporti tra la Presidente ed il Vicepremier si sono incrinati così tanto, che si sta raggiungendo un punto di non ritorno.