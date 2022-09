Mendy rifiuta il rinnovo con il Chelsea, Milan e Juve sulle sue tracce

Mendy potrebbe lasciare il Chelsea la prossima estate, Milan e Juventus fiutano il colpo in entrata per la porta

A sorpresa, Mendy potrebbe lasciare il Chelsea. Il portiere francese ha un contratto con i londinesi fino al 2025, ma il suo problema non sarebbe la scadenza. Il problema reale sembra essere di natura economica, con il portiere che vorrebbe di più.

Il portiere attualmente percepisce circa 8 milioni di sterline con il Chelsea, circa la metà di quello che prende Kepa. L’offerta ricevuta sarebbe inferiore a quella dello stipendio attuale dello spagnolo, che attualmente fa da riserva. L’ex Rennes dunque sta iniziando a guardarsi in giro.

Tanti soldi

Di certo Juventus e Milan non possono offrire un ingaggio faraonico come quello che potrebbe offrire il Chelsea, ma potrebbero comunque avvicinarsi all’offerta. Nel caso di rottura, Milan, Juventus e Chelsea potrebbero ritrovarsi al tavolo delle trattative.

Le tre parti hanno obiettivi in comune: il Chelsea ha trattato Maignan e Sczeszny in passato, mentre le due italiane sembrano gradire l’ex portiere del Rennes. Il portiere polacco della Juventus è già passato dalla Premier League ma senza incidere particolarmente, ora potrebbe gradire il suo trasferimento nuovamente in Inghilterra.

Per Maignan, invece, sarebbe un possibile ritorno di fiamma da parte del Chelsea dato che prima del suo approdo in rossonero il portiere francese si è visto vicinissimo al vestire la maglia blues. Per ora restano soltanto voci, ma le possibilità che tutto ciò accada sono tante. Intanto il Chelsea continua a trattare il rinnovo del proprio portiere, sperando di non dover ricorrere al mercato.