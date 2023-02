Mengoni “Meno donne sul podio? Bisogna cambiare”, arrivano le risposte

Arrivano risposte alle dichiarazioni di Marco Mengoni a seguito della sua vittoria di Sanremo 2023. Il cantante si è detto dispiaciuto per la presenza di poche donne nella classifica finale

Il dispiacere nelle parole di Marco Mengoni a seguito della sua vittoria di Sanremo hanno fatto il giro del Web. Il cantante si è detto infatti dispiaciuto per la mancata presenza di tante rappresentanti femminili nella classifica finale. Ecco cosa ha detto: Ci sono rimasto molto male, sarebbe stato bellissimo avere sul palco con noi almeno una donna. Avevano canzoni meravigliose. Credo che dobbiamo andare avanti e cambiare qualcosa in questo paese”.

Le risposte delle donne a Sanremo

Non mancano di certo le repliche da parte delle rappresentanti femminili al Festival. Eccone alcune.

Giorgia ha detto: “Si tratta di cicli storici. Ci sono meno donne in classifica e allora significa che se non siamo arrivate nella cinquina il problema riguarda le canzoni e non il genere. O almeno io credo sia così. Probabilmente doveva andare così, il pubblico da casa ha ritenuto opportuno votare chi è arrivato lassù. Per questo non lo sento come un affronto nei confronti delle donne che hanno partecipato quest’anno”.

Ad aggiungersi anche Elodie: “Donne fuori dalla Top 5? È un problema che si può risolvere. Marco è stato carinissimo. Non è una questione di genere per forza, magari sono piaciute di meno” Anche Levante ha detto la sua: “Ci ho sperato fino alla fine. Ma non per me, perché la mia posizione in classifica è sempre stata molto in là. Però, credevo in Madame. Sai, non so cosa pensare. Quasi tutte le donne in classifica credo siano stati poco rassicuranti”.