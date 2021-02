Mercato – Ag. Hysaj: “Lascerà il Napoli. Parliamo con altri club”. C’è la Roma

Il terzino andrà via a parametro zero. Giallorossi sulle sue tracce

Sarà lontano da Napoli il futuro di Elseid Hysaj, terzino destro classe 1994 in forza al club di De Laurentiis. L’albanese è in scadenza di contratto nel prossimo giugno, ma non rinnoverà e andrà via a parametro zero.

A confermare ciò ci ha pensato direttamente il suo agente, Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco quanto dichiarato:

“Novità sul rinnovo? Il discorso è chiuso. Sappiamo che dall’anno prossimo saremo altrove, l’intenzione del Napoli è di guardare in altre direzioni. Stiamo parlando con altri club, come giusto che sia, tenendo presente che Hysaj farà il suo dovere fino a giugno.

Anche altri giocatori vogliono ingaggi importanti, ma in più hai l’incognita che non sai se può far meglio di Elseid. È un’annata difficile, tutti noi attorno al Napoli dovremmo essere più positivi”.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, sulle tracce del giocatore c’è la Roma. I giallorossi a giugno diranno addio a Bruno Peres e Santon e per sostituirli il primo nome è proprio quello di Hysaj.