Mercato, Bargiggia: “Ronaldo? A 30 milioni la Juventus lo vende subito”

In questi giorni in casa Juventus sta tenendo banco la questione Ronaldo. Le critiche dopo l’eliminazione con il Porto, a cui il portoghese ha risposto segnando una tripletta nell’ultimo turno con il Cagliari, hanno alimentato le voci sul possibile addio del giocatore al termine della stagione.

Sulla questione si è espresso stamani il giornalista Paolo Bargiggia tramite il proprio sito ufficiale. Le parole:

“Secondo noi le dichiarazioni di Paratici di ieri erano molto di maniera. Ma, ribadiamo, se la Juve trova un acquirente da almeno 30 milioni per non fare minusvalenza, il capriccioso attaccante lo vende subito.

Perché adesso, dopo l’ennesimo flop in Champions e la pandemia che ha stravolto il bilancio juventino con un rischio di chiudere la stagione a meno 200 mln, i conti vanno fatti meglio.

E non sono più quelli di qualche mese fa in cui raccontavamo che invece c’erano segnali di una possibile intesa tra Juve e giocatore per il rinnovo. In ogni caso, nulla è definito e tutto va seguito con molta attenzione”.