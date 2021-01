Mercato, Bargiggia (Sportitalia): “Milik attaccante ideale per la Juve, i bianconeri pensano al colpo negli ultimi giorni di mercato”

Fallita la trattativa per Fabio Quagliarella, la Juventus continua a cercare un attaccante in ottica gennaio. Il profilo ideale è Arek Milik, ma strapparlo al Napoli non sarà impresa semplice.

A fornire importanti aggiornamenti sulla trattativa ci ha pensato il noto esperto di mercato di Sportitalia Paolo Bargiggia. Ecco un estratto di quanto riportato sul proprio sito ufficiale:

“Juventus e Napoli, oltre che nelle sentenze, si confrontano sul piano del calciomercato. Attenzione alla Juve e alla voglia di Arek Milik che è tornata prepotentemente. Tra le pieghe del mercato è catalogabile come un segreto di Pulcinella, che tra il club bianconero e l’attaccante polacco ci sia qualcosa di più di un semplice feeling. Le parti infatti si erano avvicinate ad un’intesa di massima già la scorsa estate. Una serie di valutazioni poi, la resistenza del Napoli e un mercato stravolto dalla pandemia non hanno consentito di spingersi più avanti. Adesso invece lo scenario si potrebbe riaprire, nonostante il giocatore sia in scadenza di contratto. Ciò complice la resistenza di Milik nell’accettare altre destinazioni e, forse, del Napoli di agevolarle. Questo almeno nei progetti segreti dei bianconeri, che sta monitorando gli sviluppi della vicenda.

La Juve si prepara infatti a scendere in campo qualora negli ultimi giorni del mercato Arek Milik fosse ancora a Napoli. E sempre che De Laurentiis accettasse di farlo partire quasi a costo zero, piuttosto che portarsi fino a fine stagione una situazione certo non tranquillizzante per l’ambiente e per Gattuso. Anche per questo, la Juve vigila e non ha ancora affondato nessuna operazione per quanto riguarda l’eventuale reperimento di un attaccante di scorta. Milik sarebbe un progetto affascinante perché ancora giovane e l’arrivo anticipato gli consentirebbe di ambientarsi prima nel pianeta bianconero. In caso contrario, se ne potrebbe riparlare in estate sempre che il polacco nel frattempo non chiuda con qualche altra pretendente come il Marsiglia. Ma è chiaro che le sue antiche (Fiorentina e Roma) e recenti (Marsiglia) resistenze, lasciano intuire che il feeling con la Juve non si è mai sopito.

Ad oggi, in attesa degli eventi, i bianconeri non hanno ancora deciso se – Milik a parte – prenderanno un attaccante alternativo. In quel caso sarebbe uno stagionato con proposta di ingaggio di 6 mesi. Un’eccezione alla politica del ringiovanimento attivata dalla dirigenza con l’ascesa di Pirlo in panchina per gestire il Nuovo Progetto. Uscito Quagliarella, che ha preferito restare alla Samp se gli rinnoveranno il contratto, in corsa ci sono ancora virtualmente i navigati Pellè e Llorente. Oggi invece fonti vicine alla Juve non confermano, per ora, l’interessamento sul giovane attaccante del Genoa Shomurodov”.