Mercato – Cagliari forte su Pjaca: arriva l’ok della Juve

Marko Pjaca sembra aver messo definitivamente alle spalle il brutto infortunio ed è tornato a disposizione di Maurizio Sarri. L’attaccante croato è tornato in campo con l’Udinese in Coppa Italia, ma il volere dei bianconeri è quello di cederlo in prestito per fargli trovare continuità.

PRESSING – Stando alle indiscrezioni di mercato riportate da Calciomercato.com, sulle tracce del giocatore è finito il Cagliari, pronto a prelevarlo in prestito. La Juve ha già dato l’ok, per chiudere l’affare manca solamente l’assenso di Pjaca, che ha già rifiutato la Dinamo Zagabria. Il club sardo è a lavoro con Paratici e con l’entourage del giocatore per chiudere l’operazione. Sono attese importanti novità.